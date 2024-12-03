Дюбуа о тренировке Овечкина: «Машина… Две недели с момента перелома ноги, а он уже снова на льду. Александр был счастлив, весь воодушевленный»

Пьер-Люк Дюбуа прокомментировал возвращение Александра Овечкин на лед.

Капитан «Вашингтона », который восстанавливается от травмы, провел ледовую тренировку.

22 ноября стало известно, что форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

«Если честно, я не думаю, что он настоящий. Прошло две недели с момента перелома ноги, а он уже снова на льду.

Он машина… Это здорово видеть его снова на льду. Он был счастлив, когда закончил тренировку, весь воодушевленный. Мы все были рады.

Это отличный знак, шаг в правильном направлении», – сказал нападающий «Кэпиталс» Пьер-Люк Дюбуа .