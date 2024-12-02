Да Коста о 4:5 от «Спартака»: «Я отдал пару плохих передач, удалился и подвел команду. Но мы нашли в себе силы сравнять счет, вырвали ничью в основном времени»

Стефан Да Коста высказался после матча против «Спартака» (4:5 Б).

«Плохо начали игру, пропустили в большинстве. Я отдал пару плохих передач, удалился и подвел команду, но мы нашли в себе силы сравнять счет, показать характер, вырвали ничью в основном времени.

Драка придала энергии, разбудила всех ребят, мы стали заметно активнее играть во второй половине матча. В третьем периоде мы играли правильно и реализовали свои моменты», – сказал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста .

«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам