Да Коста о 4:5 от «Спартака»: «Я отдал пару плохих передач, удалился и подвел команду. Но мы нашли в себе силы сравнять счет, вырвали ничью в основном времени»
Стефан Да Коста высказался после матча против «Спартака» (4:5 Б).
«Плохо начали игру, пропустили в большинстве. Я отдал пару плохих передач, удалился и подвел команду, но мы нашли в себе силы сравнять счет, показать характер, вырвали ничью в основном времени.
Драка придала энергии, разбудила всех ребят, мы стали заметно активнее играть во второй половине матча. В третьем периоде мы играли правильно и реализовали свои моменты», – сказал нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
«Автомобилист» отыгрался с 1:4, но проиграл «Спартаку» по буллитам
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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