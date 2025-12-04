Демидов набрал 20 очков за 26 матчей в сезоне НХЛ – 2-й результат в истории «Монреаля» по скорости для игроков младше 20 лет
Иван Демидов установил лучший результат «Монреаля» по очкам за 40 лет.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:2 Б). На его счету стало 20 (6+14) очков за 26 игр в этом сезоне.
Демидов стал вторым в истории «Монреаля» по скорости набора 20 очков в сезоне среди игроков младше 20 лет. Быстрее был только Стефан Рише (19 игр в регулярке-1985/86).
Андрея Маркова чествовали перед игрой «Монреаля» c «Виннипегом». Защитник провел 16 сезонов за клуб: «Я всегда верил, что это лучший город для игры в хоккей»
