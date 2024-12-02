Якупов о 9-м месте «Авангарда» на Востоке: «Дело не в физике. У нас есть все условия, фундамент был и у тех, кто в команде с лета, и у меня»
Наиль Якупов высказался о результатах «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
После 31 матча омичи занимают на Востоке 9-е место.
«Даже если бы я знал, что у нас есть проблемы с физикой, я бы об этом не сказал. Но я знаю, что у нас их нет. У нас есть все условия, чтобы быть здоровыми, у нас хорошие тренеры по физподготовке, и фундамент был и у ребят, кто в «Авангарде» с лета, и у меня.
Понятно, что много игр, но у нас есть возможность отдохнуть. Дело не в физике абсолютно, я знаю, что у нас с этим все нормально», — сказал нападающий «Авангарда» после матча с «Северсталью» (2:4).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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