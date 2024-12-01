Якупов о 2:4 от «Северстали»: «После первой пропущенной начали откатываться, медленно принимать решения. И все, хоккея как такового не было, мы только оборонялись»

Наиль Якупов подвел итоги матча «Авангарда» против «Северстали».

Игра проходила в Омске и завершилась победой гостей – 4:2. По ходу встречи «Авангард» вел со счетом 2:0. Команда тренера Сергея Звягина нанесла в створ ворот соперника 15 бросков.

«Мне кажется, что начали осторожничать при 2:0, а надо было дальше навязывать свою игру.

В принципе, у нас были хорошие моменты, отрезки, а после первой пропущенной начали чуть откатываться, медленно принимать решения, проигрывать синюю линию… И все, хоккея как такового не было, потому что мы только отбрасывались, оборонялись.

В меньшинстве ребята бились, Серебряков нас много выручал. Эпизодически только играли с шайбой, создавали моменты, а во втором и третьем периоде вообще без шайбы играли», – сказал нападающий «Авангарда » Наиль Якупов .