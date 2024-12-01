Дэйв Барр войдет в штаб Ги Буше в «Авангарде» (RG)

Дэйв Барр войдет в тренерский штаб «Авангарда».

64-летний канадский тренер Дэйв Барр покинул фарм-клуб «Анахайма » «Сан-Диего Гуллз», чтобы стать помощником главного тренера омского «Авангарда », сообщает RG со ссылкой на свой источник.

Ранее клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера.

«Барр мог бы сам возглавить клуб КХЛ , как это сделал Бенуа Гру в «Тракторе». Но Дэйв решил стать ассистентом Буше, с которым он давно дружит. Оба тренера подпишут контракты до 2026 года. Барру, вероятно, будет поручено заниматься стратегией и спецбригадами в «Авангарде», – рассказал источник издания.

Дэйв Барр был ассистентом главного тренера «Сан-Диего Гуллз » с августа 2024 года. Ранее он работал помощником тренера в НХЛ в «Колорадо», «Миннесоте», «Нью-Джерси», «Баффало», «Флориде» и «Сан-Хосе».

На данный момент «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока.