Дэйв Барр войдет в штаб Ги Буше в «Авангарде» (RG)
64-летний канадский тренер Дэйв Барр покинул фарм-клуб «Анахайма» «Сан-Диего Гуллз», чтобы стать помощником главного тренера омского «Авангарда», сообщает RG со ссылкой на свой источник.
Ранее клуб объявил о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера.
«Барр мог бы сам возглавить клуб КХЛ, как это сделал Бенуа Гру в «Тракторе». Но Дэйв решил стать ассистентом Буше, с которым он давно дружит. Оба тренера подпишут контракты до 2026 года. Барру, вероятно, будет поручено заниматься стратегией и спецбригадами в «Авангарде», – рассказал источник издания.
Дэйв Барр был ассистентом главного тренера «Сан-Диего Гуллз» с августа 2024 года. Ранее он работал помощником тренера в НХЛ в «Колорадо», «Миннесоте», «Нью-Джерси», «Баффало», «Флориде» и «Сан-Хосе».
На данный момент «Авангард» занимает 9-е место в таблице Востока.
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