«Авангард» был готов заплатить 120 млн рублей за Рашевского, «Динамо» запросило 160 млн («СЭ»)

«Авангард» хотел приобрести нападающего «Динамо» Дмитрия Рашевского.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб запросил за форварда 160 миллионов рублей, «Авангард » был готов заплатить 120.

При этом отмечается, что «Динамо » не планировало продавать хоккеиста и, скорее всего, повысило бы цену, если бы в Омске согласились на первоначальные условия. В итоге сделка не состоялась.

На счету 24-летнего Дмитрия Рашевского 13 (7+6) очков в 29 матчах этого сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.