«Авангард» был готов заплатить 120 млн рублей за Рашевского, «Динамо» запросило 160 млн («СЭ»)
«Авангард» хотел приобрести нападающего «Динамо» Дмитрия Рашевского.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб запросил за форварда 160 миллионов рублей, «Авангард» был готов заплатить 120.
При этом отмечается, что «Динамо» не планировало продавать хоккеиста и, скорее всего, повысило бы цену, если бы в Омске согласились на первоначальные условия. В итоге сделка не состоялась.
На счету 24-летнего Дмитрия Рашевского 13 (7+6) очков в 29 матчах этого сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости