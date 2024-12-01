Козырев о 4:2 с «Авангардом»: «Начало было смазано удалениями. Но мы смогли вернуться в игру, проявили характер, во 2-м и 3-м периодах матч шел под диктовку «Северстали»
«Начало матча было смазано двумя нашими удалениями, мы из-за них упустили ход игры, отдали контроль сопернику. Но затем смогли вернуться в игру, проявили характер, и уже во втором и третьем периодах матч шел под диктовку «Северстали».
При 0:2 особенно ничего не меняли. Да, некоторые корректировки внесли, но они были исключительно технического характера. А так мы забрали контроль, создавали моменты, и все это перешло в голы.
В прошлых матчах у нас были определенные трудности, на это было несколько причин. Да, мы не могли забить, но при этом важно, что рисунок соблюдался, моменты были, хромала реализация.
В этой игре смогли забить. Кроме того, вернулись в состав Скоренов и Кручинин, их отсутствие было одной из причин того, почему не забивали в прошлых матчах», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий