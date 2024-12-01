Козырев о 4:2 с «Авангардом»: «Начало было смазано удалениями. Но мы смогли вернуться в игру, проявили характер, во 2-м и 3-м периодах матч шел под диктовку «Северстали»

Андрей Козырев высказался после матча против «Авангарда» (4:2).

«Начало матча было смазано двумя нашими удалениями, мы из-за них упустили ход игры, отдали контроль сопернику. Но затем смогли вернуться в игру, проявили характер, и уже во втором и третьем периодах матч шел под диктовку «Северстали».

При 0:2 особенно ничего не меняли. Да, некоторые корректировки внесли, но они были исключительно технического характера. А так мы забрали контроль, создавали моменты, и все это перешло в голы.

В прошлых матчах у нас были определенные трудности, на это было несколько причин. Да, мы не могли забить, но при этом важно, что рисунок соблюдался, моменты были, хромала реализация.

В этой игре смогли забить. Кроме того, вернулись в состав Скоренов и Кручинин , их отсутствие было одной из причин того, почему не забивали в прошлых матчах», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .