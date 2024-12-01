Звягин о 2:4 с «Северсталью»: «Соперник превзошел «Авангард» в настрое, счет по игре. Последние 2 игры – худшие в сезоне по скорости и по эмоциям, наверное»

Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» от «Северстали».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Омске и закончился не в пользу хозяев – 2:4.

«Соперник был быстрее нас, превзошел нас в настрое, поэтому заслуженная победа для них. Мы вели в счете, но много позволили «Северстали ».

Да, победы нужны, но последние две игры – наверное, худшие в сезоне по скорости и по эмоциям. Не думаю, что физика – основной фактор здесь.

Конечно, старались сохранить преимущество в счете, были еще моменты, чтобы забить, но счет все-таки по игре», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда » Сергей Звягин .

«Авангард» проиграл «Северстали» – 2:4. Омичи вели 2:0 и нанесли за матч 15 бросков в створ