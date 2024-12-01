«Авангард» проиграл «Северстали» – 2:4. Омичи вели 2:0 и нанесли за матч 15 бросков в створ
«Авангард» проиграл «Северстали» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Омске и завершилась победой гостей – 4:2. По ходу встречи «Авангард» вел со счетом 2:0.
Команда Сергея Звягина нанесла в створ ворот соперника 15 бросков, уступив по этому показателю 15:42.
Омичи остались на девятом месте в Восточной конференции, набрав 28 очков в 30 матчах.
«Северсталь» находится на седьмой позиции на Западе. В их активе 34 балла в 30 играх.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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