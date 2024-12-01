Фетисов о том, что Макдэвид не вышел получать «Конн Смайт»: «Он показал, что это приз Бобровского. Этот поступок сделал Коннора еще более значимой фигурой для НХЛ»

Вячеслав Фетисов заявил, что Сергей Бобровский заслужил «Конн Смайт Трофи».

В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «Флорида » обыграла «Эдмонтон » в семи матчах.

После поражения в решающей игре (1:2), форвард «Ойлерс» Коннор Макдэвид должен был получить приз лучшему игроку плей-офф, но не вышел за ним, покинув лед.

«До сих пор многим непонятно, почему этим летом в НХЛ приз самого ценного игрока плей-офф получил не российский вратарь, вытянувший как седьмой матч финала, так и весь сезон своей команды.

Показатель, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которому достался этот индивидуальный приз, даже не пошел его получать.

Макдэвид – явление в североамериканском и мировом хоккее, своим поступком он показал, что приз не его, а Бобровского . И этот поступок сделал Макдэвида еще более значимой фигурой для НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

16 из 17 журналистов выбрали Макдэвида обладателем «Конн Смайт Трофи». Форслинг набрал больше баллов, чем Бобровский

Вячеслав Фетисов: «Радуюсь за играющих в НХЛ при вакханалии и политизированности спорта. Бобровский обернулся в российский флаг – его никто не осудил»