Фетисов о том, что Макдэвид не вышел получать «Конн Смайт»: «Он показал, что это приз Бобровского. Этот поступок сделал Коннора еще более значимой фигурой для НХЛ»
В финальной серии Кубка Стэнли прошлого сезона «Флорида» обыграла «Эдмонтон» в семи матчах.
После поражения в решающей игре (1:2), форвард «Ойлерс» Коннор Макдэвид должен был получить приз лучшему игроку плей-офф, но не вышел за ним, покинув лед.
«До сих пор многим непонятно, почему этим летом в НХЛ приз самого ценного игрока плей-офф получил не российский вратарь, вытянувший как седьмой матч финала, так и весь сезон своей команды.
Показатель, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, которому достался этот индивидуальный приз, даже не пошел его получать.
Макдэвид – явление в североамериканском и мировом хоккее, своим поступком он показал, что приз не его, а Бобровского. И этот поступок сделал Макдэвида еще более значимой фигурой для НХЛ», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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Вячеслав Фетисов: «Радуюсь за играющих в НХЛ при вакханалии и политизированности спорта. Бобровский обернулся в российский флаг – его никто не осудил»
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