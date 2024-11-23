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Фетисов о Капризове и Кучерове: «Пытаемся тренировать по канадским или скандинавским методикам – получаются как печеньки. Эти получали радость от игры – и превратились в монстров»

Вячеслав Фетисов поделился мнением о Кирилле Капризове.

«С Капризовым провел некоторое время этим летом, убедился, что пацан настоящий, к родителям ездит в Сибирь, к друзьям, не забывает свои корни.

Самобытность – его свойство, как и у Никиты Кучерова. Мы пытаемся тренировать детей по канадским или скандинавским методикам – они и получаются как печеньки.

А эти выросли у себя дома, играли с мальчишками, получали радость от игры – и превратились в монстров мирового хоккея. У них есть душа. Анатолий Тарасов не зря учил: если вы поймете, что у вас на груди, вы будете непобедимы. Катался с Капризовым несколько раз – волшебник, красиво шайбу двигает. И сам забивает, и партнерам отдает.

Победный гол его неслучаен на Олимпиаде, патриот Кузбасса. Хочется пожелать ему реализации всех целей, он нацелен.

Спады какие-то есть, стабильность – показатель мастерства. Поймает эту стабильность – добьется результатов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Опубликовал: Никита Надёжин
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