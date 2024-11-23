Фетисов о Капризове и Кучерове: «Пытаемся тренировать по канадским или скандинавским методикам – получаются как печеньки. Эти получали радость от игры – и превратились в монстров»
«С Капризовым провел некоторое время этим летом, убедился, что пацан настоящий, к родителям ездит в Сибирь, к друзьям, не забывает свои корни.
Самобытность – его свойство, как и у Никиты Кучерова. Мы пытаемся тренировать детей по канадским или скандинавским методикам – они и получаются как печеньки.
А эти выросли у себя дома, играли с мальчишками, получали радость от игры – и превратились в монстров мирового хоккея. У них есть душа. Анатолий Тарасов не зря учил: если вы поймете, что у вас на груди, вы будете непобедимы. Катался с Капризовым несколько раз – волшебник, красиво шайбу двигает. И сам забивает, и партнерам отдает.
Победный гол его неслучаен на Олимпиаде, патриот Кузбасса. Хочется пожелать ему реализации всех целей, он нацелен.
Спады какие-то есть, стабильность – показатель мастерства. Поймает эту стабильность – добьется результатов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий