Вячеслав Фетисов: «Я фанат Валиевой. Девочка пострадала ни за что, несправедливость ощущает больше, чем кто-либо»
Ранее фигуристка сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
«Конечно, мне будет интересно посмотреть за ее выступлениями. Я ее фанат и понимаю, что девочка пострадала ни за что, и эту несправедливость она ощущает больше, чем кто-либо.
Понятно, что там много всяких скрытых моментов, она сама это понимает. Я давно за ней слежу, переживаю.
В любом случае, даже если она не выступит, будет интересно наблюдать за ней, как ее судьба сложится дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий