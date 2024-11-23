Вячеслав Фетисов: «Я фанат Валиевой. Девочка пострадала ни за что, несправедливость ощущает больше, чем кто-либо»

Вячеслав Фетисов заявил, что поддерживает Камилу Валиеву.

Ранее фигуристка сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

«Конечно, мне будет интересно посмотреть за ее выступлениями. Я ее фанат и понимаю, что девочка пострадала ни за что, и эту несправедливость она ощущает больше, чем кто-либо.

Понятно, что там много всяких скрытых моментов, она сама это понимает. Я давно за ней слежу, переживаю.

В любом случае, даже если она не выступит, будет интересно наблюдать за ней, как ее судьба сложится дальше», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.