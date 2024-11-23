Фетисов об Овечкине: «То, что Александра травмировали специально – несусветная глупость. Он вернется на свой уровень и все равно побьет рекорд Гретцки»
Вячеслав Фетисов не верит, что Александра Овечкина травмировали специально.
Капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости, полученного в матче с «Ютой» в результате столкновения с форвардом Джеком Макбэйном.
«Безусловно, травма Овечкина – обидно. А то, что Александра травмировали специально – несусветная глупость. Это хоккей! Овечкин обязательно вернется на свой уровень.
Саша все равно побьет рекорд Гретцки. Будем надеяться, что в этом сезоне», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Овечкин (868 шайб в 1444 играх в НХЛ) занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 в 1487).
Главное о травме Овечкина: сломал левую ногу, пропустит от месяца до полутора
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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