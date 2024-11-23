Вячеслав Фетисов: «Радуюсь за играющих в НХЛ при вакханалии и политизированности спорта. Бобровский обернулся в российский флаг – его никто не осудил»

Вячеслав Фетисов назвал выступающих в НХЛ хоккеистов послами российского спорта.

«Радуюсь за наших ребят, играющих в НХЛ при нынешней вакханалии и политизированности спорта – они просто красавцы.

К тому же ребята и кассу собирают, своей игрой привлекают тысячи зрителей.

Вспомним Сергея Бобровского, который на параде в честь выигрыша Кубка Стэнли обернулся в российский флаг.

Никто его об этом не просил, он понял, что должен это сделать, никто его и не осудил. Это послы нашего спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .