Вячеслав Фетисов: «Радуюсь за играющих в НХЛ при вакханалии и политизированности спорта. Бобровский обернулся в российский флаг – его никто не осудил»
Вячеслав Фетисов назвал выступающих в НХЛ хоккеистов послами российского спорта.
«Радуюсь за наших ребят, играющих в НХЛ при нынешней вакханалии и политизированности спорта – они просто красавцы.
К тому же ребята и кассу собирают, своей игрой привлекают тысячи зрителей.
Вспомним Сергея Бобровского, который на параде в честь выигрыша Кубка Стэнли обернулся в российский флаг.
Никто его об этом не просил, он понял, что должен это сделать, никто его и не осудил. Это послы нашего спорта», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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