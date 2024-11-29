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  • «Авангард» заплатил 45 млн рублей «Металлургу» за Башкирова. У форварда 4 очка в 18 матчах сезона КХЛ (Артур Хайруллин)
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«Авангард» заплатил 45 млн рублей «Металлургу» за Башкирова. У форварда 4 очка в 18 матчах сезона КХЛ (Артур Хайруллин)

«Авангард» заплатил 45 млн рублей «Металлургу» за трансфер Данила Башкирова.

Ранее стало известно, что 23-летний форвард перешел в омский клуб в результате обмена. Команда из Магнитогорска должна была получить денежную компенсацию.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее размер составил 45 миллионов рублей.

В межсезонье Башкиров перешел из «Салавата Юлаева» в результате оффершита от «Металлурга». Тогда сообщалось, что уфимцы получит около 45 млн рублей компенсации.

Нападающий провел в этом сезоне 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка за 11 минут на льду в среднем за игру.

Александр Кожевников: «Авангард» не попадет в плей-офф, может быть такое. Там бардак, непонятно, кто принимает решения. Как в Америке – глубинное государство»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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деньги
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