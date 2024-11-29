Александр Кожевников: «Авангард» не попадет в плей-офф, может быть такое. Там бардак, непонятно, кто принимает решения. Как в Америке – глубинное государство»
Омский клуб находится на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 28 очков за 30 игр.
«Может быть такое, что «Авангард» не попадет в плей-офф Кубка Гагарина-2025. Для такого клуба, конечно, трагедия будет. Но там сейчас бардак идет.
Руководство почему-то принципиально приглашает иностранных тренеров. Хочется видеть наших. Полно же ребят, которые знают, но они не хотят.
Непонятно, кто принимает решения. Там, как в Америке – глубинное государство (теория заговора, согласно которой в США существует группа людей, не избранных официально, но влияющих на политику без оглядки на действующее руководство – Спортс’‘)», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Александр Кожевников: «Авангард» обязан занять место в топ-4 конференции. «Металлург» шатает психоэмоционально. Как только состояние Разина выровняется – результат вернется»
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