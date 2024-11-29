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  • Рябыкин о Ги Буше и схеме 1-3-1: «Для «Авангарда» это хорошо забытое старое – так играли при Скабелке. Сейчас по этой системе играет «Динамо» – и есть результат»
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Рябыкин о Ги Буше и схеме 1-3-1: «Для «Авангарда» это хорошо забытое старое – так играли при Скабелке. Сейчас по этой системе играет «Динамо» – и есть результат»

Дмитрий Рябыкин высказался о склонности нового тренера «Авангарда» к схеме 1-3-1.

– В прессе говорят о том, что Ги Буше – сторонник оборонительного стиля и в частности схемы «1-3-1». Проблема?

– К схемам нужно относиться спокойнее. Любая схема при качественной реализации на льду приносит результат. Но для этого помимо самой схемы нужна дисциплина на всех уровнях – в тройках и пятерках, в команде, в клубе и так далее. Вот что главное. 

– Что думаете о системе Буше?

– Если говорить о схеме «1-3-1», то она для Омска – из категории хорошо забытого старого. До прихода Хартли при Андрее Скабелке мы как раз и играли по этой системе. В ней прессингует соперника, по сути, один игрок, остальные четверо – ближе к своей синей линии, один из них, условно говоря, либеро.

С тех пор в Омске много воды утекло. Мы в общем-то непросто перестраивались на более активную «1-2-2», но она, как известно, принесла чемпионский результат. В общем-то последние семь-восемь лет «Авангард» играл по этой системе. Теперь, возможно, придется вернуться назад.

– Вы – сторонник какой схемы?

– Агрессивной «1-2-2», которую ставил Хартли. Первый игрок активно прессинговал соперника, загонял его в угол, на одну сторону площадки, тем самым в прессинг включались еще два игрока.

В НХЛ большинство команд играют именно по этой системе, хотя есть команды и со схемой «1-3-1».

– А в КХЛ такие есть?

– Да, в том числе среди лидеров. На мой взгляд, московское «Динамо» играет именно «1-3-1» – и она приносит результат, посмотрите в таблицу. Повторюсь, дело не в схеме, а в ее реализации на льду, – сказал бывший тренер «Авангарда». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoГи Буше
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logoАвангард
тактика
logoДмитрий Рябыкин
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