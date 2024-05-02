Форвард «Салавата» Башкиров принял предложение «Металлурга». Он ограниченно свободный агент

Данил Башкиров принял контрактное предложение «Металлурга».

Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок контракта Башкирова с « » истек 30 апреля.

В сезоне-2023/24 провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

«Салават» должен будет либо повторить предложение «Металлурга», либо отпустить игрока за компенсацию.

«Металлург» предложил Башкирову контракт на 3 года. Зарплата – 30 млн рублей в сезоне-2024/25, по 33 млн – в 2025/26 и 2026/27 («СЭ»)