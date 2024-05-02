Форвард «Салавата» Башкиров принял предложение «Металлурга». Он ограниченно свободный агент

Теги Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы КХЛ Данил Башкиров Хоккей

Данил Башкиров принял контрактное предложение «Металлурга».

Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок контракта Башкирова с «Салаватом Юлаевым» истек 30 апреля.

В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

«Салават» должен будет либо повторить предложение «Металлурга», либо отпустить игрока за компенсацию. 

«Металлург» предложил Башкирову контракт на 3 года. Зарплата – 30 млн рублей в сезоне-2024/25, по 33 млн – в 2025/26 и 2026/27 («СЭ»)

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12 комментариев
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Ответ blind_stare
Он таких денег не стоит. Уже три года подаёт надежды, по потенциалу - первый-втоооц центр и 40-45 очков за сезон, но прорыва все нет. По игре всегда возникало ощущение, что он может больше, но как будто не старается
Сейчас перейдёт к нормальному тренеру и будет прорыв.
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Ответ Cbj Fan
Разин умеет работать с молодыми игроками, если перейдет в Магнитку, может набрать более 40 очков и стать качественным двухсторонним игроком. Но у меня вопрос, и почему игрок предпочитает уйти в команду, где конкуренция выше и значит, может играть менее нежели в Салавате? Вряд ли это только ради денег.
По сути ему предлагают контракт в 2 раза больше и сразу на 3 года, а не на 2 как СЮ. 100% дело в деньгах.
+2
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Будут ли повторять? Есть инфа?
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очень хорошо, отличный игрок👍
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Он таких денег не стоит. Уже три года подаёт надежды, по потенциалу - первый-втоооц центр и 40-45 очков за сезон, но прорыва все нет. По игре всегда возникало ощущение, что он может больше, но как будто не старается
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Вообще не понимаю, как человеку, который в первый раз в карьере набрал больше 20-ти очков и ни разу не набирал и 30ти очков, дают такой контракт?
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вряд ли Уфа повторит. Ему предложили он отказался. Если первые два года получал мало времени то следующие два стабильно проходил получал за игру 15-16мин. Ну удачи пусть пробует.
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Балластом был в СЮ больше, чем игроком...
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Ответ jajajams
Будут ли повторять? Есть инфа?
Уже не повторили
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Ответ blind_stare
Он таких денег не стоит. Уже три года подаёт надежды, по потенциалу - первый-втоооц центр и 40-45 очков за сезон, но прорыва все нет. По игре всегда возникало ощущение, что он может больше, но как будто не старается
Он крайнего играл в этом году.
А по деньгам это 2-3 звено в топ клубе, так то вроде он готов к этой роли
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Ответ Cbj Fan
Разин умеет работать с молодыми игроками, если перейдет в Магнитку, может набрать более 40 очков и стать качественным двухсторонним игроком. Но у меня вопрос, и почему игрок предпочитает уйти в команду, где конкуренция выше и значит, может играть менее нежели в Салавате? Вряд ли это только ради денег.
А сейчас в стране и в хоккее, при КАПИЛАЗьМЕ, что то выше чем деньги для людей???) Ну и плюс, он больше вату пинал, чем играл в хоккей в СЮ
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