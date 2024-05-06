«Салават» не будет повторять предложение «Металлурга» Башкирову. Клуб получит около 45 млн рублей компенсации («СЭ»)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы КХЛ Спорт-Экспресс деньги Данил Башкиров Хоккей

Данил Башкиров с высокой долей вероятности перейдет в «Металлург» из «Салавата».

2 мая стало известно, что игрок принял контрактное предложение «Металлурга».

Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок контракта Башкирова с «Салаватом Юлаевым» истек 30 апреля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда из Башкортостана не будет повторять предложение и получит около 45 миллионов рублей в качестве компенсации.

В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Михаил Дворников
Вот зачем он нужен на такой контракт? Зернов, Юров, Джонсон и Гераськин нормально играют центров
Башкиров крайний)
+4
0
+4
и ведь заиграет у Разина
+2
0
+2
Ответ Ренат Ренатов
Башкиров крайний)
Последний)
+2
0
+2
Ответ Radik_2.0
и ведь заиграет у Разина
Он и сейчас играл)
+1
0
+1
Если и Башкиров у Разина 50 очков наберёт, то он реально волшебник, можно воду заряжать у экрана :)
+1
0
+1
Ответ hemsky
Он и сейчас играл)
В каком месте? )
0
0
0
Вот зачем он нужен на такой контракт? Зернов, Юров, Джонсон и Гераськин нормально играют центров
0
0
0
Ответ Амин Манн
Гераскин уходит вроде. Ну Башкиров норм приобретение, Разин найдёт применение ему
А куда? И тренер его и контракт действует, только если через обмен
0
0
0
Ответ Ренат Ренатов
Ну как сказать))) у меня бы были вопросы к вашему руководству, 45млн компенсация и 30млн контракт, многовато за Башкирова все таки))
По всей видимости сольют Карпова, с контрактом в 60 млн, на фоне его игры в ПО Башкиров может успешно залететь в третье-четвертое звено. Для 4-го звена реально дорого, но это классика для Магнитки. Какой-нибудь Никонцев за 30 играл
0
0
0
Ответ Михаил Дворников
Вот зачем он нужен на такой контракт? Зернов, Юров, Джонсон и Гераськин нормально играют центров
Гераскин уходит вроде. Ну Башкиров норм приобретение, Разин найдёт применение ему
0
0
0
Ответ Михаил Дворников
Получается случайно вышло, претензия к руководству снимается, трансфер понятен
Ну как сказать))) у меня бы были вопросы к вашему руководству, 45млн компенсация и 30млн контракт, многовато за Башкирова все таки))
0
0
0
Ответ Ренат Ренатов
Он на точке играл пару раз, а так вообще крайний
Получается случайно вышло, претензия к руководству снимается, трансфер понятен
0
0
0
Ответ Михаил Дворников
Честно, видел матч, где он играл центрального, ну если крайний, то вместо Карпова
Он на точке играл пару раз, а так вообще крайний
0
0
0
Ответ Ренат Ренатов
Башкиров крайний)
Честно, видел матч, где он играл центрального, ну если крайний, то вместо Карпова
0
0
0
ну чтож удачи ему в новом клубе, может сделает скачок вперед
0
0
0
Нормально так металлург в него верит, по факту 70+мл за год на Башкирова не много ли?
0
0
0
ну в общем то норм.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий