«Салават» не будет повторять предложение «Металлурга» Башкирову. Клуб получит около 45 млн рублей компенсации («СЭ»)

Данил Башкиров с высокой долей вероятности перейдет в «Металлург» из «Салавата».

2 мая стало известно, что игрок принял контрактное предложение « ».

Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок контракта Башкирова с « » истек 30 апреля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда из Башкортостана не будет повторять предложение и получит около 45 миллионов рублей в качестве компенсации.

В сезоне-2023/24 провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.