«Салават» не будет повторять предложение «Металлурга» Башкирову. Клуб получит около 45 млн рублей компенсации («СЭ»)
Данил Башкиров с высокой долей вероятности перейдет в «Металлург» из «Салавата».
2 мая стало известно, что игрок принял контрактное предложение «Металлурга».
Нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента. Срок контракта Башкирова с «Салаватом Юлаевым» истек 30 апреля.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда из Башкортостана не будет повторять предложение и получит около 45 миллионов рублей в качестве компенсации.
В сезоне-2023/24 Данил Башкиров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (9+16) очков. В плей-офф нападающий отметился 2 голами в 6 играх.