И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга покинул клуб. Специалист ушел из-за несогласия с трансферной политикой (Иван Богун)
Исполняющий обязанности генменеджера «Авангарда» Евгений Забуга покинул клуб.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Ивана Богуна, специалист ушел по собственному желанию из-за несогласия с трансферной политикой нового главы совета директоров Евгения Кожевникова.
Ранее Забуга работал в «Авангарде» на должности спортивного директора и ведущего юриста. Он стал исполнять обязанности генерального менеджера, когда эту должность оставил Антон Курьянов.
Омский клуб находится на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 28 очков за 30 игр.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Ивана Богуна
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