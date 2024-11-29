И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга покинул клуб. Специалист ушел из-за несогласия с трансферной политикой (Иван Богун)

Исполняющий обязанности генменеджера «Авангарда» Евгений Забуга покинул клуб.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Ивана Богуна, специалист ушел по собственному желанию из-за несогласия с трансферной политикой нового главы совета директоров Евгения Кожевникова .

Ранее Забуга работал в «Авангарде » на должности спортивного директора и ведущего юриста. Он стал исполнять обязанности генерального менеджера, когда эту должность оставил Антон Курьянов.

Омский клуб находится на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 28 очков за 30 игр.

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