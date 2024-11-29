«Авангард» выменял Башкирова у «Металлурга». Магнитогорцы получат денежную компенсацию
«Авангард» выменял Данила Башкирова у «Металлурга».
Клуб из Магнитогорска получит денежную компенсацию.
23-летний нападающий провел в этом сезоне 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка за 11 минут на льду в среднем за игру.
В межсезонье Башкиров перешел из «Салавата Юлаева» в результате оффершита от «Металлурга».
«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды.
Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу «Авангарду» в этом сезоне», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.
И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга покинул клуб. Специалист ушел из-за несогласия с трансферной политикой (Иван Богун)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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