«Авангард» выменял Башкирова у «Металлурга». Магнитогорцы получат денежную компенсацию

«Авангард» выменял Данила Башкирова у «Металлурга».

Клуб из Магнитогорска получит денежную компенсацию.

23-летний нападающий провел в этом сезоне 18 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка за 11 минут на льду в среднем за игру.

В межсезонье Башкиров перешел из «Салавата Юлаева» в результате оффершита от «Металлурга».

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды.

Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьезную долгую работу, которая принесет пользу «Авангарду » в этом сезоне», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков .

И.о. генменеджера «Авангарда» Забуга покинул клуб. Специалист ушел из-за несогласия с трансферной политикой (Иван Богун)