Китон Томпсон: «Всегда хотел играть в КХЛ. Ларионов – очень уважаемый человек, я был очень рад, когда «Торпедо» предложило контракт»

Китон Томпсон рассказал о причинах перехода в «Торпедо».

29-летний американский защитник проводит первый сезон в Фонбет чемпионате КХЛ. На его счету 5 (1+4) очков за 26 матчей при полезности «плюс 8».

– Что вообще привело тебя в Россию?

– Да я всегда хотел играть в КХЛ.

– Серьезно?

– Ага. Общался с ребятами, которые играли в «Торпедо » и КХЛ, все говорили, что им все понравилось.

Мне была интересна Европа, я один сезон поиграл в чемпионате Германии, потом на меня вышло «Торпедо» с отличным предложением.

Знаю, что Ларионов – очень уважаемый человек, мы с ним поговорили по телефону, он рассказал, какая тут атмосфера, обо всем.

Я был очень рад, когда мне предложили контракт, – сказал защитник «Торпедо» Китон Томпсон .