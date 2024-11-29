Китон Томпсон: «Всегда хотел играть в КХЛ. Ларионов – очень уважаемый человек, я был очень рад, когда «Торпедо» предложило контракт»
Китон Томпсон рассказал о причинах перехода в «Торпедо».
29-летний американский защитник проводит первый сезон в Фонбет чемпионате КХЛ. На его счету 5 (1+4) очков за 26 матчей при полезности «плюс 8».
– Что вообще привело тебя в Россию?
– Да я всегда хотел играть в КХЛ.
– Серьезно?
– Ага. Общался с ребятами, которые играли в «Торпедо» и КХЛ, все говорили, что им все понравилось.
Мне была интересна Европа, я один сезон поиграл в чемпионате Германии, потом на меня вышло «Торпедо» с отличным предложением.
Знаю, что Ларионов – очень уважаемый человек, мы с ним поговорили по телефону, он рассказал, какая тут атмосфера, обо всем.
Я был очень рад, когда мне предложили контракт, – сказал защитник «Торпедо» Китон Томпсон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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