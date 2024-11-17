Китон Томпсон про 0:1 от «Локомотива»: «Пара подборов и попадание шайбы в судью решили исход встречи. Была близкая игра, «Торпедо» не повезло»
Китон Томпсон высказался о поражении «Торпедо» в игре с «Локомотивом».
Нижегородский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард ярославцев Даниил Бут забил гол после отскока шайбы от арбитра.
– Ваша команда отлично сыграла в защите, но вы все равно уступили. Обидно?
– Играли против лидера, против лучшей защиты лиги. Сами в обороне сыграли отлично, имели много возможностей в атаке, было несколько крупных шансов, но мы их не реализовали. Иногда удача не на твоей стороне.
– Можете сказать, что случайность помогла сопернику победить?
– Да. Пара подборов и попадание шайбы в судью решили исход встречи. Была близкая игра, нам не повезло, – сказал защитник «Торпедо» Китон Томпсон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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