Китон Томпсон про 0:1 от «Локомотива»: «Пара подборов и попадание шайбы в судью решили исход встречи. Была близкая игра, «Торпедо» не повезло»

Китон Томпсон высказался о поражении «Торпедо» в игре с «Локомотивом».

Нижегородский клуб проиграл со счетом 0:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард ярославцев Даниил Бут забил гол после отскока шайбы от арбитра.

– Ваша команда отлично сыграла в защите, но вы все равно уступили. Обидно?

– Играли против лидера, против лучшей защиты лиги. Сами в обороне сыграли отлично, имели много возможностей в атаке, было несколько крупных шансов, но мы их не реализовали. Иногда удача не на твоей стороне.

– Можете сказать, что случайность помогла сопернику победить?

– Да. Пара подборов и попадание шайбы в судью решили исход встречи. Была близкая игра, нам не повезло, – сказал защитник «Торпедо » Китон Томпсон .