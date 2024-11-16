Вайсфельд о голе «Локомотива» «Торпедо» после отскока шайбы от арбитра: «Засчитали по правилам. Но судья неправильно выбрал позицию»
«Локомотив» обыграл нижегородский клуб (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард ярославцев Даниил Бут забил гол после отскока шайбы от арбитра.
– Насколько законно было засчитывать этот гол?
– Если шайба отскочила от судьи и напрямую попала в ворота, то взятие ворот не засчитывается. А во всех остальных моментах игра не останавливается после попадания шайбы в судью.
Несчастный случай! У судей даже не было шансов отменить его. Если даже вот захочешь отменить, то ничего не придумаешь, никакого аргумента.
– Получается, Игорь Ларионов зря выступил с критикой этой ситуации?
– Нет, он правильно говорит, это методическая ошибка судьи. Если в тебя попадает шайба, это значит, что ты неправильно выбрал позицию.
Но, как я и говорю, с точки зрения правил гол верно засчитали, – сказал бывший судья Леонид Вайсфельд.
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