«44 броска на чужой кухне. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы». Ларионов об 1:4 от СКА
Нижегородский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.
– Перестановки в звеньях были заранее запланированы. Не хотелось к ним прибегать, это был улучшенный план А, но не думал, что придется прибегать к нему в первом периоде. Довольны, как ребята вернулись и сыграли. Мысли о том, что мы не сыграны, не работают, любой игрок должен делать так, как требует коллектив.
– Почему пришлось прибегнуть к этому плану? С чем связан первый период и три пропущенные шайбы?
– Перед пропущенными голами мы могли забить. Знаешь хорошо соперника, понимаешь, где мы можем нажать, чтобы выжать из игроков максимум. Это сезон, который идет интересно, плотно. С первого дня сборов мы меняли сочетания. Химия между игроками сработала хорошо.
В целом мы наиграли больше, чем на один гол, может, и на победу. 44 броска на чужой кухне, на которую мы пришли погостить. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы, – сказал Ларионов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий