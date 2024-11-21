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  • «44 броска на чужой кухне. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы». Ларионов об 1:4 от СКА
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«44 броска на чужой кухне. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы». Ларионов об 1:4 от СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры со СКА.

Нижегородский клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:4.

– Перестановки в звеньях были заранее запланированы. Не хотелось к ним прибегать, это был улучшенный план А, но не думал, что придется прибегать к нему в первом периоде. Довольны, как ребята вернулись и сыграли. Мысли о том, что мы не сыграны, не работают, любой игрок должен делать так, как требует коллектив.

– Почему пришлось прибегнуть к этому плану? С чем связан первый период и три пропущенные шайбы?

– Перед пропущенными голами мы могли забить. Знаешь хорошо соперника, понимаешь, где мы можем нажать, чтобы выжать из игроков максимум. Это сезон, который идет интересно, плотно. С первого дня сборов мы меняли сочетания. Химия между игроками сработала хорошо.

В целом мы наиграли больше, чем на один гол, может, и на победу. 44 броска на чужой кухне, на которую мы пришли погостить. Хорошо погостили, но не смогли сварить хороший гурманский ужин для победы, – сказал Ларионов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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