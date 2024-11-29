Депутат Свищев о Гашеке: «Он уже давно сходит с ума. Проиграл выборы, даже на родине никому не нужен. Надо вообще его поберечь, а то может случайно наложить на себя руки»

Дмитрий Свищев призвал чешское общество поберечь Доминика Гашека.

Экс-вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии ранее так отреагировал на проведение «Коламбусом » «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона »: «НХЛ определенно сошла с ума».

«Он уже давно сходит с ума. Это происходит на протяжении нескольких лет. Судя по всему, кто-то сильно обидел его в России. Бывают такие случаи. Играл у нас тут спокойно, может недоплатили ему, а, может быть, наоборот переплатили или контракт новый не предложили.

Уехал, видимо, обиженным из России. Жалко. Мы все его помним как прекрасного вратаря, блиставшего и в сборной, и в «Детройте ». Это легендарный товарищ. Но вместо того, чтобы передавать свои навыки молодежи и вратарское искусство, пошел по другому пути. Похоже, что на него повлияла собственная невостребованность. Отсюда и психоз. Ему надо, чтобы его заметили.

Кстати, и с политикой у него ничего не получилось. Я помню, что он баллотировался в чешский сенат и проиграл выборы . Получается, что он никому он не нужен даже на родине. Представляете?

У него же наверняка депрессия, надо вообще его поберечь, а то может случайно наложить на себя руки. Надо внимательно отнестись к ситуации, должны включиться родственники, сограждане и помочь. Честно говоря, я уже привык к тому, что он выражает сплошной негатив к россиянам и уже даже кусает НХЛ», – сказал депутат Госдумы РФ.