Депутат Журова о словах Гашека: «В НХЛ политика: «Лучшие хоккеисты всего мира должны играть у нас!» Россиянин, чех или украинец – неважно. Они всех поставили на место, подчеркнули, что они за спорт»

Светлана Журова высказалась о проведении «Вечера русского наследия» на игре НХЛ.

Экс-вратарь клубов НХЛ Доминик Гашек ранее так отреагировал на проведение «Коламбусом » «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона »: «НХЛ определенно сошла с ума».

«На самом-то деле, НХЛ достаточно неагрессивно себя ведет по отношению к России. Там ведь несколько федераций, причем их влияние очень велико, все серьезно контролируется: теннис, тот же гольф, где дети выступают под российским флагом даже сейчас, допускаются на все турниры, а также, безусловно, НХЛ.

Достаточно даже вспомнить ситуацию с нашим парнем, который отказался в радужной майке играть. Его многие поддержали, сказали: «Спасибо, что ты это сделал!» Соответственно, никаких санкций к нему не было применено. Это крайне важно, ведь могли иначе поступить!

Были еще моменты, когда нужно было вставать на колено, но многие наши спортсмены отказывались это делать – также сошло с рук. Те акции изначально были поддержаны США, а наши ребята это не поддержали, но в их сторону сильного негатива не последовало. По крайней мере играют в демократию эти федерации честно. Есть свобода мнения, свобода волеизъявления.

Надеюсь, что эту историю не запретят. Знаете, всякое в нашем мире возможно. В целом они демонстрируют поддержку.

Можно еще вспомнить требования Гашека: он не один раз требовал изгнать российских хоккеистов из НХЛ, но все пролетело как-то мимо, никто этого информационного шума не заметил. Может, в Европе и заметили, конечно, но в США – нет. Для них превыше всего интересный хоккей, поэтому они стараются лучших игроков мира собрать у себя, и неважно совсем, из какой они страны.

В НХЛ такая политика: «Лучшие хоккеисты всего мира должны играть у нас!» Россиянин, чех или украинец – неважно. Они всех поставили на место, подчеркнули, что они за спорт.

Здесь могу параллельно похвалить и федерацию тенниса. Их принципы заключаются в том, что самые большие матчи проходят у них, самое захватывающее зрелище достается им, даже в том случае, если это российский теннисист. Это очень приятно», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Коламбус» о «Вечере русского наследия»: «Местная русская община сообщила, что хочет организовать групповую поездку на игру. Это стандартный пакет билетов, который включает фото на льду»