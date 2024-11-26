Майоров о Гашеке: «Ненормальный! НХЛ наплевать. На Овечкина, Кучерова, Малкина, Мичкова народ ходит»

Борис Майоров высказался о критике Доминика Гашека в адрес НХЛ.

Экс-вратарь сборной Чехии ранее выражал недовольство тем, что хоккеисты из России продолжают выступать в лиге.

– Я сейчас в интернете прочитал. Ненормальный! Просто ненормальный человек. Какие-то требует действия со стороны НХЛ, которые, заранее можно сказать, выполнены не будут.

У него что-то с психикой. Другого я просто представить себе не могу. То он предлагает НХЛ отказаться от русских игроков, то еще что-то, дурак, елки-палки.

– Слышали ли вы, что он проиграл у себя на родине в выборах в муниципалитете?

– Получается, что его даже на родине не поддержали? Ну а как же! Конечно.

Во-первых, чтобы продвинуться в плане политики нужно хоть немного ею заниматься, чтобы тебя окружающие хотя бы немногочисленные знали, чтобы они могли о тебе что-то рассказать другим.

Я сомневаюсь, что кто-то вокруг него ходит для того, чтобы потом его рекламировать. Думаю, что это не так.

– Огульные ли его заявления?

– Абсолютно. Серьезно к ним относиться нельзя. Как можно запретить русским играть в НХЛ? Ну что это такое! НХЛ наплевать на всех, на тех, кто у них играет. Это мощнейшая коммерческая организация, в первую очередь они думают об имидже организации.

Если ты Овечкин и ты приносишь деньги в кассу клуба и в кассу НХЛ, то ради бога, пожалуйста. Потому что на Овечкина народ ходит, ходит на Кучерова , на Малкина , сейчас еще на Мичкова и так далее. Вот что нужно НХЛ, – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

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