«Коламбус» о «Вечере русского наследия»: «Местная русская община сообщила, что хочет организовать групповую поездку на игру. Это стандартный пакет билетов, который включает фото на льду»
Экс-вратарь клубов НХЛ Доминик Гашек ранее так высказался о проведении «Блю Джекетс» «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона»: «НХЛ определенно сошла с ума».
«Местная русская община связалась с нами и сообщила, что хотела бы организовать групповую поездку на игру «Блю Джекетс». Насколько я понимаю, они организовывали подобные поездки и на других рынках НХЛ.
Это стандартный пакет билетов, который включает в себя подарок от «Коламбуса» и групповую фотографию на льду после игры», – сказал руководитель отдела по связям с общественностью «Коламбуса» Тодд Шаррок изданию Iltalehti.
Он отметил, что рекламный баннер, появившийся в социальных сетях, был предназначен только для российской общины.
«Это баннер, предназначенный только для членов группы, а не для широкой публики», – добавил Шаррок.
За «Коламбус» выступают Даниил Тарасов, Иван Проворов, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.
«НХЛ сошла с ума». Гашек о «Вечере русского наследия» на игре «Коламбус» – «Вашингтон»
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