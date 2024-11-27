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Дмитрий Васильев о Гашеке: «Он подвержен пропаганде. Придет время, когда вскроется правда о происходящем сейчас в мире. Именно правда, а не пропаганда»

Дмитрий Васильев оценил высказывание Доминика Гашека.

Экс-вратарь «Спартака» Доминик Гашек ранее так высказался о проведении «Коламбусом» «Вечера русского наследия» во время игры против «Вашингтона»: «НХЛ определенно сошла с ума».

«Не сомневаюсь, что придет время, когда вскроется вся правда о происходящем сейчас в мире.

Именно правда, а не пропаганда, которая сейчас повсюду. Так вот, когда это произойдет, посмотрим, как будет себя вести Гашек и что будет говорить.

Видимо, он сейчас просто сильно подвержен пропаганде. Главное в такие непростые времена не переходить определенную грань, несмотря на свои взгляды.

Он же, очевидно, хочет перейти черту и обрести недруга в лице всей России. А ведь у нас он зарабатывал нормально, друзей тут было много.

А теперь будет нерукопожатный. После окончания СВО и нормализации ситуации в мире думаю, что в России его никто ждать не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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