Артюхин о смене тренера в «Авангарде»: «Звягину давали много времени и шансов. Интересно, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей и понять наш менталитет» 

Евгений Артюхин оценил назначение Ги Буше тренером «Авангарда».

«Мне интересно посмотреть, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей, в коллектив и понять наш менталитет.

Думаю, Звягину давали много времени и шансов. В команду приходили одни игроки, а другие уходили. «Авангарду » нужно взбодриться и поменять вектор игры. Пока что я не вижу прошлогодней динамики в его игре.

Да, вернется Ткачев. Вроде как омичи закрыли вратарскую линию, которая была проблемной. Я считаю, что «Авангард» провалил селекцию по вратарям. Не хочу обидеть ребят, которые начинали сезон в Омске, но это не те вратари, которые могут привести команду к Кубку. Новый тренер дополнит все изменения, которые происходят в клубе», – сказал бывший нападающий сборной России.