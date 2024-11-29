  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о смене тренера в «Авангарде»: «Звягину давали много времени и шансов. Интересно, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей и понять наш менталитет» 
3

Артюхин о смене тренера в «Авангарде»: «Звягину давали много времени и шансов. Интересно, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей и понять наш менталитет» 

Евгений Артюхин оценил назначение Ги Буше тренером «Авангарда».

«Мне интересно посмотреть, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей, в коллектив и понять наш менталитет. 

Думаю, Звягину давали много времени и шансов. В команду приходили одни игроки, а другие уходили. «Авангарду» нужно взбодриться и поменять вектор игры. Пока что я не вижу прошлогодней динамики в его игре.

Да, вернется Ткачев. Вроде как омичи закрыли вратарскую линию, которая была проблемной. Я считаю, что «Авангард» провалил селекцию по вратарям. Не хочу обидеть ребят, которые начинали сезон в Омске, но это не те вратари, которые могут привести команду к Кубку. Новый тренер дополнит все изменения, которые происходят в клубе», – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoАвангард
logoКХЛ
logoСергей Звягин
logoГи Буше
logoЕвгений Артюхин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Звягин о будущем: «Есть контракт с «Авангардом», мои обязанности – исполнять обязанности. Титулы меня никогда не волновали»
18вчера, 18:33
Звягин о 2:4 с «Автомобилистом»: «Соперника с победой. «Авангарду» силенок не хватало, нас превзошли в скорости»
11вчера, 17:47
Майоров о назначении Ги Буше: «Авангард» недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются тренеры, управленцы. Это влечет изменение концепции игры»
17вчера, 16:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Локомотив» подпишет экс-форварда «Вашингтона» Паника. Зарплата – 20 млн рублей в год («СЭ»)
8сегодня, 01:46
Пока Овечкин восстанавливается после травмы, пройдите тест про Александра
вчера, 21:30Спецпроект
Никитин о 4:2 с «Трактором»: «Локомотив» блокировал много бросков, это дало Березкину шанс на хет-трик. Тяжелая боевая игра, тем приятнее побеждать»
7вчера, 20:34
Кудашов о 0:1 с ЦСКА: «Динамо» играло нормально, претензий нет. Шайба не залетала сегодня, так бывает»
8вчера, 19:35
Березкин оформил первый хет-трик в КХЛ. У 23-летнего форварда «Локомотива» 9+14 в 31 матче
6вчера, 19:12
КХЛ. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Локомотив» был сильнее «Трактора», «Автомобилист» победил «Авангард», «Салават» обыграл «Витязь», СКА уступил «Адмиралу»
218вчера, 19:11
«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд, проиграв ЦСКА – 0:1. Команда Кудашова идет третьей на Западе
3вчера, 18:56
Звягин о будущем: «Есть контракт с «Авангардом», мои обязанности – исполнять обязанности. Титулы меня никогда не волновали»
18вчера, 18:33
Звягин о 2:4 с «Автомобилистом»: «Соперника с победой. «Авангарду» силенок не хватало, нас превзошли в скорости»
11вчера, 17:47
Ротенберг о «России 25»: «Каждый может попасть в сборную, следим за всеми, анализируем. Времени достаточно, чтобы себя проявить»
22вчера, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард «Лады» Греко перешел в швейцарский «Биль». У него 4 очка и «минус 5» в 19 играх в сезоне КХЛ
8 минут назад
«Цюрих» расторг контракт с экс-форвардом «Барыса» Де Лео через месяц после подписания. В клубе из Казахстана он провел 1,5 месяца
20 минут назад
«Калгари» расторгнет контракт с Ильей Николаевым. Экс-форвард системы «Локомотива» может вернуться в Россию
32 минуты назад
Березкин о 1-м хет-трике в КХЛ: «Каюмов сказал, что и четвертый гол смогу забить, но не получилось» 
1сегодня, 02:29
Леонтьев о 4:3 со «Спартаком»: «Мужественная победа «Нефтехимика»: 26 блокированных бросков, потерянные зубы у Пастухова» 
сегодня, 02:14
Воробьев об 1:0 с «Динамо»: «Плей-оффная игра получилась, было много борьбы и накала. ЦСКА хорошо отыграл меньшинство» 
сегодня, 01:28
Жамнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Спартак» бился до конца, но чуть-чуть не хватило характера в овертайме» 
2сегодня, 01:16
Гру о 2:4 с «Локомотивом»: «Они не случайно на 1-м месте в КХЛ. Воспользовались ошибками «Трактора», мы чувствовали, что играли против хорошей команды»
3вчера, 20:23
Окулов забил «Динамо» и набрал 400-е очко в КХЛ. Форвард ЦСКА провел 603 матча
6вчера, 19:51
Сушинский о «Торпедо»: «Быстрая команда с хорошим коротким пасом. Ларионов был великим хоккеистом, он правильно объясняет ребятам, как играть»
1вчера, 19:22