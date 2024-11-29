Артюхин о смене тренера в «Авангарде»: «Звягину давали много времени и шансов. Интересно, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей и понять наш менталитет»
Евгений Артюхин оценил назначение Ги Буше тренером «Авангарда».
«Мне интересно посмотреть, сможет ли Буше быстро влиться в наш хоккей, в коллектив и понять наш менталитет.
Думаю, Звягину давали много времени и шансов. В команду приходили одни игроки, а другие уходили. «Авангарду» нужно взбодриться и поменять вектор игры. Пока что я не вижу прошлогодней динамики в его игре.
Да, вернется Ткачев. Вроде как омичи закрыли вратарскую линию, которая была проблемной. Я считаю, что «Авангард» провалил селекцию по вратарям. Не хочу обидеть ребят, которые начинали сезон в Омске, но это не те вратари, которые могут привести команду к Кубку. Новый тренер дополнит все изменения, которые происходят в клубе», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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