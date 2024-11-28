Звягин о будущем: «Есть контракт с «Авангардом», мои обязанности – исполнять обязанности. Титулы меня никогда не волновали»
Сергей Звягин высказался о своем будущем в «Авангарде».
Ранее сообщалось, что канадский тренер Ги Буше возглавил омский клуб и примет команду в первой половине декабря.
Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда канадца в Омск.
– Планируете ли вы оставаться в тренерском штабе команды после назначения Ги Буше? Какой у вас сейчас статус?
– Мой статус… У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства.
Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, – сказал и.о. главного тренера «Авангарда» после поражения от «Автомобилиста» (2:4).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости