Звягин о будущем: «Есть контракт с «Авангардом», мои обязанности – исполнять обязанности. Титулы меня никогда не волновали»

Сергей Звягин высказался о своем будущем в «Авангарде».

Ранее сообщалось , что канадский тренер Ги Буше возглавил омский клуб и примет команду в первой половине декабря.

Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда канадца в Омск.

– Планируете ли вы оставаться в тренерском штабе команды после назначения Ги Буше? Какой у вас сейчас статус?

– Мой статус… У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства.

Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, – сказал и.о. главного тренера «Авангарда » после поражения от «Автомобилиста» (2:4).