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  • Майоров о назначении Ги Буше: «Авангард» недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются тренеры, управленцы. Это влечет изменение концепции игры»
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Майоров о назначении Ги Буше: «Авангард» недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются тренеры, управленцы. Это влечет изменение концепции игры»

Борис Майоров оценил назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда».

«Выбрал «Авангард» Буше – и выбрал. Карты им в руки. Каждый клуб сам принимает решение, не мне их комментировать. Понятно, что у «Авангарда» серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф.

Это обычное явление в любом виде спорта. Неудачные результаты – надо менять тренера. Придет другой человек со своим видением.

«Авангард» в этом плане недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются управленцы и тренеры. А ведь это влечет за собой изменение концепции игры, подходов к хоккею», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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