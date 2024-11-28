Майоров о назначении Ги Буше: «Авангард» недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются тренеры, управленцы. Это влечет изменение концепции игры»

Борис Майоров оценил назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда».

«Выбрал «Авангард » Буше – и выбрал. Карты им в руки. Каждый клуб сам принимает решение, не мне их комментировать. Понятно, что у «Авангарда» серьезные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф.

Это обычное явление в любом виде спорта. Неудачные результаты – надо менять тренера. Придет другой человек со своим видением.

«Авангард» в этом плане недалеко ушел от футбольного «Спартака», где постоянно меняются управленцы и тренеры. А ведь это влечет за собой изменение концепции игры, подходов к хоккею», – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .