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Звягин о 2:4 с «Автомобилистом»: «Соперника с победой. «Авангарду» силенок не хватало, нас превзошли в скорости»

Сергей Звягин высказался о поражении «Авангарда» от «Автомобилиста».

Омский клуб проиграл в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:4. 

– Соперника с победой. Превзошли нас в главной степени в скорости. Ребята боролись до конца, но видно было, что силенок чуть не хватало после двух быстрых голов во втором периоде.

Их нужно больше, чтобы отыгрываться. Четвертая игра подряд, два прошлых матча ушли в овертайм, это сказалось.

– Порой удивляла игра вашей команды в своей зоне. Связано ли это с большим количеством новичков?

– Мне показалось, что по физике проседали, это накладывало отпечаток при принятии решений и игре в обороне. В предыдущих играх ребята показывали, что могут вместе взаимодействовать. Сегодня тоже были хорошие моменты, не сдавались, игра в меньшинстве давала о себе знать.

– Почему не получилось увеличить отрыв в счете?

– Можно было сыграть рациональнее. В первом периоде были быстрые контратаки у соперника, во втором периоде пропустили после контратак, акцентировали внимание на этом.

Чуть затягивало в атаке, особенно нашего третьего нападающего, после потерь приходилось догонять, – сказал и.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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