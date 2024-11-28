Кудашов о 0:1 с ЦСКА: «Динамо» играло нормально, претензий нет. Шайба не залетала сегодня, так бывает»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с ЦСКА.

Бело-голубые проиграли в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:1.

– Особо и говорить-то по игре сегодня нечего, потому что бывают такие упорные игры, в которых вот они забили один гол и выиграли, а у нас были моменты, но мы их не забили. Совершенно нормально играли, отдавались игре. Претензий нет. Но так бывает.

– Можно ли сказать, что большинство стало наиболее негативным фактором в матче?

– ЦСКА хорошо сыграл в меньшинстве.

– Не хватило эмоций после «Локомотива»?

– Игра была совершенно такая же. Что значит – не хватило эмоций? Вы же видели матч. Хорошая игра была с нашей стороны?

– Хорошая. Не хватило только голов.

– Бывает, что забиваешь, а бывает, что не забиваешь. Не залетала шайба сегодня. Там были такие моменты, когда несколько праворуких у нас бросало сходу, и надо было забивать, но не залетало сегодня, значит так должно было быть, – сказал Кудашов .