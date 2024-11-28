«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд, проиграв ЦСКА – 0:1. Команда Кудашова идет третьей на Западе

«Динамо» проиграло впервые за 7 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова дома потерпела поражение от ЦСКА со счетом 0:1.

«Динамо » занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 31 матче.

ЦСКА выиграл после 2 поражений кряду. Команда тренера Ильи Воробьева с 37 очками в 29 играх идет 5-й на Западе.