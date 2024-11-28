«Динамо» прервало серию из 6 побед подряд, проиграв ЦСКА – 0:1. Команда Кудашова идет третьей на Западе
«Динамо» проиграло впервые за 7 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова дома потерпела поражение от ЦСКА со счетом 0:1.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 41 очко в 31 матче.
ЦСКА выиграл после 2 поражений кряду. Команда тренера Ильи Воробьева с 37 очками в 29 играх идет 5-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости