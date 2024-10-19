Кудашов о матче с «Торпедо»: «Судья извинился за первое удаление Уила. Знаем, как соперник выступает дома. Они никогда не останавливаются, мы готовились»
Сегодня «Динамо» обыграло «Торпедо» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В середине третьего периода Уил получил два двухминутных удаления, нижегородская команда реализовала первое большинство и сравняла счет.
– Как обычно, хорошая обстановка и атмосфера, было соревнование болельщиков, и игра получилась под стать. Хорошо, что выиграли.
Мы знаем, как выступает «Торпедо» у себя дома. Они никогда не останавливаются, всегда с хорошим движением, поэтому мы готовились к встрече.
– На ваш взгляд, кто из команд в основное время был ближе к победе?
– А я задам такой вопрос вам.
– Обе команды могли победить – моменты были и в одну сторону, и в другую.
– Ну, значит, так.
– С тренерской лавки точно так же смотрелось, что игра заслуживала овертайма?
– Игра проходит на коробке, поэтому без разницы, откуда ты ее смотришь – с тренерской лавки, с трибуны или по телевизору. Тут все одинаково.
– Пять дней отдыха пошли на пользу или во вред?
– Давно уже все воспринимаю как есть. По движению все было нормально. Была пауза. Вздохнули, потренировались, сейчас пошли игры. Это все совершенно нормально.
– Никита Гусев – герой матча?
– Вся команда старалась, была заряжена и играла на результат. Поэтому конкретно выделять никого не буду.
– Удаления Уила – это роковая случайность или что-то иное?
– Судья извинился за первое удаление, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
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