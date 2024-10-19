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  • Кудашов о матче с «Торпедо»: «Судья извинился за первое удаление Уила. Знаем, как соперник выступает дома. Они никогда не останавливаются, мы готовились»
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Кудашов о матче с «Торпедо»: «Судья извинился за первое удаление Уила. Знаем, как соперник выступает дома. Они никогда не останавливаются, мы готовились»

Алексей Кудашов рассказал, что арбитр извинился за удаление Джордана Уила.

Сегодня «Динамо» обыграло «Торпедо» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В середине третьего периода Уил получил два двухминутных удаления, нижегородская команда реализовала первое большинство и сравняла счет.

– Как обычно, хорошая обстановка и атмосфера, было соревнование болельщиков, и игра получилась под стать. Хорошо, что выиграли.

Мы знаем, как выступает «Торпедо» у себя дома. Они никогда не останавливаются, всегда с хорошим движением, поэтому мы готовились к встрече.

– На ваш взгляд, кто из команд в основное время был ближе к победе?

– А я задам такой вопрос вам.

– Обе команды могли победить – моменты были и в одну сторону, и в другую.

– Ну, значит, так.

– С тренерской лавки точно так же смотрелось, что игра заслуживала овертайма?

– Игра проходит на коробке, поэтому без разницы, откуда ты ее смотришь – с тренерской лавки, с трибуны или по телевизору. Тут все одинаково.

– Пять дней отдыха пошли на пользу или во вред?

– Давно уже все воспринимаю как есть. По движению все было нормально. Была пауза. Вздохнули, потренировались, сейчас пошли игры. Это все совершенно нормально.

Никита Гусев – герой матча?

– Вся команда старалась, была заряжена и играла на результат. Поэтому конкретно выделять никого не буду.

– Удаления Уила – это роковая случайность или что-то иное?

– Судья извинился за первое удаление, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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