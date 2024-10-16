Плющев о ЦСКА: «В «яму» просто так не попадают, туда заводят. Это сделал штаб – сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают, не несут ничего армейского»

Владимир Плющев оценил результаты ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«ЦСКА находится не в очень хорошей форме? Октябрь на дворе, как она может быть плохой? Значит, есть причины. Была неправильная подготовка, плохо выстроена работа.

Удивляют некоторые «эксперты», которые говорят про то, что команда угодила в «яму». В «яму» просто так не попадают, туда заводят. И в данной случае это сделал тренерский штаб, вопросы могут быть только к нему.

Я изначально в него не верил, считаю, для такой легендарной команды он не несет ничего армейского. Какая-то сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают. А у того, кто не знает истории, нет будущего, как говорил философ.

Что касается предстоящего матча со СКА, это будет принципиальное противостояние. Тут не так важно, какие результаты были до этого. То же «Динамо » проводит не лучший сезон, а разгромило «Спартак », который вышел на лед в носу поковырять.

Так что в Санкт-Петербурге у ЦСКА, пожалуй, даже больше шансов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.