  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о ЦСКА: «В «яму» просто так не попадают, туда заводят. Это сделал штаб – сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают, не несут ничего армейского»
1

Плющев о ЦСКА: «В «яму» просто так не попадают, туда заводят. Это сделал штаб – сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают, не несут ничего армейского»

Владимир Плющев оценил результаты ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«ЦСКА находится не в очень хорошей форме? Октябрь на дворе, как она может быть плохой? Значит, есть причины. Была неправильная подготовка, плохо выстроена работа.

Удивляют некоторые «эксперты», которые говорят про то, что команда угодила в «яму». В «яму» просто так не попадают, туда заводят. И в данной случае это сделал тренерский штаб, вопросы могут быть только к нему.

Я изначально в него не верил, считаю, для такой легендарной команды он не несет ничего армейского. Какая-то сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают. А у того, кто не знает истории, нет будущего, как говорил философ.

Что касается предстоящего матча со СКА, это будет принципиальное противостояние. Тут не так важно, какие результаты были до этого. То же «Динамо» проводит не лучший сезон, а разгромило «Спартак», который вышел на лед в носу поковырять.

Так что в Санкт-Петербурге у ЦСКА, пожалуй, даже больше шансов», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЦСКА
logoСКА
logoСпартак
logoИлья Воробьев
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Канарейкин о СКА: «Не впечатляет, никакой устойчивости не чувствуется. У них все есть: возможности, цели. Результаты пока не лучшие, болельщики ждут большего»
311 октября, 15:44
КХЛ может перестать публиковать статистику «умных» шайб из-за финансовых проблем у поставщика чипов
1011 октября, 13:01
Александр Пашков: «Вратарская проблема есть в большинстве клубов КХЛ. Десяток лучших голкиперов России выступает в Северной Америке – это не так легко компенсировать»
18 октября, 04:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владислав Третьяк: «Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, играет он в НХЛ»
1 минуту назад
Директор «Динамо» о Рябкине: «Он должен заслужить место в составе, доминировать в МХЛ, быть заметным в ВХЛ. Нельзя расторгнуть контракт в России, а завтра играть в США. Скандал никому не нужен»
245 минут назад
Никитин о 5:1 с «Куньлунем»: «Локомотиву» важны не очки, фокусируемся на качестве игры. Радулову дали отдохнуть, кислородика. Много задач решали этой ротацией»
сегодня, 19:55
Быков о Мичкове: «Не удивлен, что он имеет успех в НХЛ, пусть пропагандирует нашу русскую школу. Россия богата на талантливых ребят»
6сегодня, 19:21
Рябкин продолжит карьеру в ВХЛ. Сообщалось, что 17-летний форвард «Динамо» может перейти в «Маскегон» в USHL
23сегодня, 19:05
Ядозуб, орлан, свиньи – это все маскоты из НХЛ. А у какой команды кто?
сегодня, 19:00Спецпроект
КХЛ. «Трактор» победил «Ак Барс», «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву», «Локомотив» обыграл «Куньлунь»
72сегодня, 18:45
Дмитрий Губерниев: «Мы любим КХЛ, но лучшие играют в НХЛ. Российские спортсмены – ее неотъемлемая часть. Мичков уехал вовремя, доказывает это в «Филадельфии»
10сегодня, 18:31
Фетисов о 700 передачах Овечкина в НХЛ: «Большая цифра для бомбардира, молодец!»
3сегодня, 18:18
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» против «Бостона», «Анахайм» – «Юта»
10сегодня, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец об 1:5: «Локомотив» играл, а «Куньлунь» наблюдал. Уступаем по всем показателям, поэтому такой счет. Если каждый будет работать, как Якупов, результат будет другим»
28 минут назад
Заврагин о СКА: «Чувствую себя хорошо, атмосфера на высоком уровне. Все игроки здесь звезды. Конкуренция есть в любом клубе»
сегодня, 19:43
Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Салават» выглядел динамичнее, проявили характер, блокировали броски. Продолжаем выездную серию, можем играть лучше»
4сегодня, 18:49
Гатиятулин об 1:3 с «Трактором»: «Первый период у «Ак Барса» получился, моменты были. Сказалась потеря ведущих нападающих, может»
1сегодня, 18:08
Быков о Шипачеве: «С возрастом стал мудрее, не тратит силы понапрасну. Вадим грамотно распоряжается возможностями плеймейкера, дает зарабатывать партнерам очки»
сегодня, 17:56
Гру о 3:1 с «Ак Барсом»: «В первом периоде сильнее был соперник, во втором и третьем – «Трактор». Чувствуем поддержку болельщиков, здорово играть в такой атмосфере»
1сегодня, 17:44
Арбитр травмировался в матче «Локо» и «Куньлуня». Маккошен сделал силовой против Бута и задел линейного у борта
сегодня, 17:11
Канарейкин об Овечкине: «Не тянет одеяло на себя, работает на команду. Голы придут, главное, чтобы «Вашингтон» почувствовал вкус побед»
1сегодня, 16:29
Медведев о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей заявил о себе. Хочется, чтобы он не сбавлял, у молодых игроков часто идет волнообразно. Будем за него болеть»
1сегодня, 16:25
Лишка о Кузнецове: «Хороший игрок. Сейчас нет хоккеиста, который мог бы обыграть всю пятерку один – хоть из НХЛ или другой лиги»
сегодня, 15:40