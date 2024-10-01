Кудашов про 1 гол Уила в 11 матчах «Динамо»: «Если будет слушать меня, вообще перестанет забивать. Я меньше него забрасывал»

Алексей Кудашов оценил результативность Джордана Уила.

«Динамо» уступило ЦСКА (3:4 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

32-летний канадский форвард бело-голубых не отметился результативными действиями в этой игре.

Со старта сезона КХЛ Уил набрал 5 (1+4) очков в 11 матчах чемпионата. В прошлом сезоне он заработал 77 (30+47) очков в 66 играх.

– Равная игра. Огорчает, что пропускаем легкие голы, не используем моменты и не доводим игру до победы.

– Что можете посоветовать Уилу, чтобы он начал забрасывать?

– Если он будет слушать меня, то вообще перестанет забивать. Я меньше него забрасывал.

– Почему Антон Слепышев не доиграл матч?

– У Слепышева повреждение. Не могу сказать, какое именно, – сказал главный тренер московского «Динамо ».