Кудашов про 1 гол Уила в 11 матчах «Динамо»: «Если будет слушать меня, вообще перестанет забивать. Я меньше него забрасывал»
Алексей Кудашов оценил результативность Джордана Уила.
«Динамо» уступило ЦСКА (3:4 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
32-летний канадский форвард бело-голубых не отметился результативными действиями в этой игре.
Со старта сезона КХЛ Уил набрал 5 (1+4) очков в 11 матчах чемпионата. В прошлом сезоне он заработал 77 (30+47) очков в 66 играх.
– Равная игра. Огорчает, что пропускаем легкие голы, не используем моменты и не доводим игру до победы.
– Что можете посоветовать Уилу, чтобы он начал забрасывать?
– Если он будет слушать меня, то вообще перестанет забивать. Я меньше него забрасывал.
– Почему Антон Слепышев не доиграл матч?
– У Слепышева повреждение. Не могу сказать, какое именно, – сказал главный тренер московского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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