Артюхин о Миске: «Адаптировался, набрал форму, нащупал свою игру. Для «Динамо» главное, чтобы Хантер вышел на пик к плей-офф»

Евгений Артюхин оценил игру Хантера Миски за «Динамо».

Ранее вратарь бело-голубых отразил 30 бросков в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива » (3:0).

«Я думаю, что Миска нащупал свою игру. Он провел просто великолепный матч с «Локомотивом». Во многом благодаря его усилиями команда смогла победить. Видимо, Хантер адаптировался и набрал форму.

Для «Динамо» это хорошие новости. Главное, чтобы Хантер продолжил набирать форму и вышел на ее пик к основным матчам плей-офф», – сказал бывший форвард московского «Динамо » и сборной России.