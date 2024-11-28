Артюхин о Миске: «Адаптировался, набрал форму, нащупал свою игру. Для «Динамо» главное, чтобы Хантер вышел на пик к плей-офф»
Евгений Артюхин оценил игру Хантера Миски за «Динамо».
Ранее вратарь бело-голубых отразил 30 бросков в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:0).
«Я думаю, что Миска нащупал свою игру. Он провел просто великолепный матч с «Локомотивом». Во многом благодаря его усилиями команда смогла победить. Видимо, Хантер адаптировался и набрал форму.
Для «Динамо» это хорошие новости. Главное, чтобы Хантер продолжил набирать форму и вышел на ее пик к основным матчам плей-офф», – сказал бывший форвард московского «Динамо» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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