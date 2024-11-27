Миска о критике: «Не читаю медиа, ничего не видел. Моя работа – ловить шайбы, сражаться»
Хантер Миска заявил, что не читает критику в свой адрес.
«Моя работа заключается в том, чтобы в каждом матче ловить шайбы, сражаться и давать команде шанс на победу. В матче с «Локомотивом» нам удалось блестяще сыграть в защите.
Я очень рад, что у меня получилось не пропустить. Защитники постоянно давали мне возможность увидеть шайбу, а я помог команде победить.
Читал ли я критику в свой адрес в СМИ? Честно говоря, я не читаю медиа, поэтому ничего не видел. Как я уже сказал, моя задача – ловить шайбы», – сказал голкипер московского «Динамо».
Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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