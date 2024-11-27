Миска о критике: «Не читаю медиа, ничего не видел. Моя работа – ловить шайбы, сражаться»

Хантер Миска заявил, что не читает критику в свой адрес.

«Моя работа заключается в том, чтобы в каждом матче ловить шайбы, сражаться и давать команде шанс на победу. В матче с «Локомотивом» нам удалось блестяще сыграть в защите.

Я очень рад, что у меня получилось не пропустить. Защитники постоянно давали мне возможность увидеть шайбу, а я помог команде победить.

Читал ли я критику в свой адрес в СМИ? Честно говоря, я не читаю медиа, поэтому ничего не видел. Как я уже сказал, моя задача – ловить шайбы», – сказал голкипер московского «Динамо».

Вратарь «Динамо» Миска сделал 1-й шатаут в КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом»