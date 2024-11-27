Еременко об игре Миски: «Это стиль из прошлого. Но при этом он обладает очень хорошим физическим состоянием и реакцией»

Александр Еременко высказался об игре голкипера «Динамо» Хантера Миски.

Вчера Миска сделал 1-й шатаут в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 30 бросков в матче с «Локомотивом».

«Соглашусь, что Хантер Миска играет в необычном стиле. Скажем так, это стиль из прошлого. Я думаю, что это не секрет. Но при этом он обладает очень хорошим физическим состоянием и реакцией.

Это лично мое мнение, но что касается вчерашнего матча, то можно сказать, что Хантер вышел на тот уровень, на котором он и играл в его лучшие годы.

Максим Моторыгин – это однозначно перспективный парень. Он и в прошлом году показывал хорошую игру. А сейчас Артем Яцкевич сделал какие-то определенные доработки, где-то его немного поправил, и при этом к Максу пришел опыт. Хотелось бы, чтобы он становился еще опытнее и прогрессировал в этом плане.

Если говорить о Хантере, то Яцкевич поправил его в определенных нюансах. Он успокоился и почувствовал вот эту уверенность, находясь в России», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо » Александр Еременко .