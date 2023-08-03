Директор «Спартака» о Fan ID: «На хоккее более семейная публика, чем на футболе. Все надеются, что не введут паспорт болельщика»

Теги Спартак Авангард болельщики премьер-лига Россия болельщики КХЛ Fan ID Сергей Белых Хоккей

Директор «Спартака» считает, что публика на хоккее более семейная, чем на футболе.

Новый исполнительный директор футбольного «Спартака» Сергей Белых ранее работал в хоккейном «Авангарде».

– У вас большой опыт работы в хоккее, теперь вы ушли в футбол. В чем основное отличие?

– Если говорить про развлекательный аспект – в хоккее больше динамики и больше взаимодействия с аудиторией. Ведущий в паузах вовлекает зрителей в шоу, активно используется музыкальное наполнение атмосферы.

Футбол тут заметно ограничен, это в том числе вопрос регламентов, которые со временем, вероятно, придется пересматривать.

С другой стороны, в хоккее нет таких ярких перформансов фанатов, которые всегда делали вывеску футболу. Сегодня это и плюс, и минус. Тут фактор безопасности.

Опять же, на хоккее более семейная публика, которая, например, менее чувствительна к введению Fan ID.

– Работая в «Авангарде», вы что-то слышали о желании ввести Fan ID в хоккее?

– Предметных разговоров не было. Все надеются, что этого не случится, – сказал Белых. 

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3 комментария

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Это он еще ледовых сектантов не видел.
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А для меня нет большей скуки, чем наша КХЛ
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Ответ T622222
А для меня нет большей скуки, чем наша КХЛ
согласен...после просмотра матчей НХЛ действительно очень скучно на наш хоккей смотреть
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