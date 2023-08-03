Директор «Спартака» о Fan ID: «На хоккее более семейная публика, чем на футболе. Все надеются, что не введут паспорт болельщика»

Директор «Спартака» считает, что публика на хоккее более семейная, чем на футболе.

Новый исполнительный директор футбольного «Спартака» Сергей Белых ранее работал в хоккейном « ».

– У вас большой опыт работы в хоккее, теперь вы ушли в футбол. В чем основное отличие?

– Если говорить про развлекательный аспект – в хоккее больше динамики и больше взаимодействия с аудиторией. Ведущий в паузах вовлекает зрителей в шоу, активно используется музыкальное наполнение атмосферы.

Футбол тут заметно ограничен, это в том числе вопрос регламентов, которые со временем, вероятно, придется пересматривать.

С другой стороны, в хоккее нет таких ярких перформансов фанатов, которые всегда делали вывеску футболу. Сегодня это и плюс, и минус. Тут фактор безопасности.

Опять же, на хоккее более семейная публика, которая, например, менее чувствительна к введению Fan ID.

– Работая в «Авангарде», вы что-то слышали о желании ввести Fan ID в хоккее?

– Предметных разговоров не было. Все надеются, что этого не случится, – сказал Белых.

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