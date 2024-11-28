«Адмирал» пошутил над СКА после победы. Клуб наложил фразы Ротенберга «кто это допустил?» и «кому это нужно все?» на видео голов своей команды

«Адмирал» пошутил над СКА после победы.

Клуб из Владивостока выиграл матч Фонбет чемпионата КХЛ по буллитам со счетом 3:2.

После окончания встречи пресс-служба «Адмирала » выложила видео, на котором ранее произнесенные фразы Романа Ротенберга наложены на записи голов в ворота СКА .

Так, главный тренер армейцев произносит: «кому это нужно все?», «для чего это делается?», «кто это допустил?» и «кто за это отвечает?»

СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе