«Адмирал» пошутил над СКА после победы. Клуб наложил фразы Ротенберга «кто это допустил?» и «кому это нужно все?» на видео голов своей команды
«Адмирал» пошутил над СКА после победы.
Клуб из Владивостока выиграл матч Фонбет чемпионата КХЛ по буллитам со счетом 3:2.
После окончания встречи пресс-служба «Адмирала» выложила видео, на котором ранее произнесенные фразы Романа Ротенберга наложены на записи голов в ворота СКА.
Так, главный тренер армейцев произносит: «кому это нужно все?», «для чего это делается?», «кто это допустил?» и «кто за это отвечает?»
СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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