Ротенберг о 2:3 с «Адмиралом»: «Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Больше детишек пойдут в хоккейные школы, придет больше спонсоров, инвесторов – интересно всем»
Сегодня во Владивостоке гости уступили по буллитам со счетом 2:3.
«Очень интересная игра. Я думаю, что всем болельщикам игра тоже понравилась, полные трибуны. Здесь я видел много болельщиков и нашей команды, и лично наших игроков, которые пришли на трибуны.
Хоккей развивается, во Владивостоке хоккей любят. Сегодня поздравляем Владивосток с победой.
И за счет таких игр, я думаю, хоккей будет развиваться, все больше и больше детишек пойдут в хоккейные школы. И все больше и больше придет спонсоров, инвесторов в хоккей, когда интересно всем.
Такие игры точно поднимают рейтинг хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг об удалениях СКА: «Нужен контроль эмоций, дисциплина. Если есть совесть, игрок не допустит подобных ошибок в будущем. Игроки должны думать о команде»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий