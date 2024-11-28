Ротенберг о 2:3 с «Адмиралом»: «Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Больше детишек пойдут в хоккейные школы, придет больше спонсоров, инвесторов – интересно всем»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Адмирала».

Сегодня во Владивостоке гости уступили по буллитам со счетом 2:3.

«Очень интересная игра. Я думаю, что всем болельщикам игра тоже понравилась, полные трибуны. Здесь я видел много болельщиков и нашей команды, и лично наших игроков, которые пришли на трибуны.

Хоккей развивается, во Владивостоке хоккей любят. Сегодня поздравляем Владивосток с победой.

И за счет таких игр, я думаю, хоккей будет развиваться, все больше и больше детишек пойдут в хоккейные школы. И все больше и больше придет спонсоров, инвесторов в хоккей, когда интересно всем.

Такие игры точно поднимают рейтинг хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг об удалениях СКА: «Нужен контроль эмоций, дисциплина. Если есть совесть, игрок не допустит подобных ошибок в будущем. Игроки должны думать о команде»