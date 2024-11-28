Тамбиев о 3:2: «Превзошли СКА по многим показателям, но реализация немного хромала. «Адмирал» постарался не дать им играть в размашистый хоккей»

Леонид Тамбиев высказался о победе «Адмирала» над СКА.

Команда из Владивостока одержала домашнюю победу в серии буллитов со счетом 3:2.

– Хороший матч, мы достойно играли, по многим показателям превзошли соперника, имели преимущество. Реализация немного хромала.

Игра под стать атмосфере на арене, хорошие эмоции. Ребята молодцы, конечно.

– Моментами «Адмирал» не так активно прессинговал в чужой зоне, была такая установка – построже сыграть в обороне?

– Соперник забил 41 гол со 111 контратак. Любые наши неправильные действия, потери сразу наказываются. Как в момент, когда получили первое удаление, такие ошибки соперник использует на раз, мастерство очень высокое.

Постарались не дать им играть в такой размашистый хоккей, какой он любит, с контролем шайбы в зоне, контратаками.

В открытый хоккей со СКА играть тяжело, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .

Ротенберг о 2:3 с «Адмиралом»: «Такие игры поднимают рейтинг хоккея. Больше детишек пойдут в хоккейные школы, придет больше спонсоров, инвесторов – интересно всем»