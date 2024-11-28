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  • Ротенберг об удалениях СКА: «Нужен контроль эмоций, дисциплина. Если есть совесть, игрок не допустит подобных ошибок в будущем. Игроки должны думать о команде»
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Ротенберг об удалениях СКА: «Нужен контроль эмоций, дисциплина. Если есть совесть, игрок не допустит подобных ошибок в будущем. Игроки должны думать о команде»

Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с удалениями у СКА.

Сегодня армейцы во Владивостоке уступили «Адмиралу» по буллитам со счетом 2:3.

– Два удаления были за нарушение численного состава, с чем это связано?

– Игроки от большого желания выскакивали на лед. Нужен контроль эмоций, это дисциплина. Нас сегодня в целом подвела дисциплина. А если смотреть детали, то это потери.

Соперник, бывает, впятером строится на синей линии, это их система игры. Они играют, как считают нужным. Чтобы не терять шайбу, надо не таскать ее поодиночке. Эти детали надо улучшать.

– Какие пути решения проблемы дисциплины? Игорь Николаевич [Ларионов] недавно предложил вводить систему штрафов.

– Можно по-разному к этому подходить. И у нас в команде есть система штрафов, но я считаю, что игроки СКА в первую очередь должны думать о команде.

Если есть совесть, игрок не будет допускать подобных ошибок в будущем. Так и строится коллектив.

Уверен, наши игроки сделают выводы. Мы прекрасно понимаем, что любую мотивацию можно победить за счет дисциплины, сегодня этого не хватило», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА потерпел 7-е поражение в 10 последних матчах. Команда Ротенберга – 4-я на Западе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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