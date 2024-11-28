Алексей Шевченко: «В клубе МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками»

Журналист Алексей Шевченко рассказал о секс-скандале в клубе Olimpbet МХЛ.

«Ох, скоро рванет. В одном из клубов МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками.

И все всплыло, его прямо сейчас срочно увезли от команды. Будет ад», – написал Алексей Шевченко .