Алексей Шевченко: «В клубе МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками»
Журналист Алексей Шевченко рассказал о секс-скандале в клубе Olimpbet МХЛ.
«Ох, скоро рванет. В одном из клубов МХЛ секс-скандал. Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками.
И все всплыло, его прямо сейчас срочно увезли от команды. Будет ад», – написал Алексей Шевченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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