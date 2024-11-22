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Вячеслав Фетисов: «Кучеров – кудесник на льду. В «Красной Армии» он завораживал своей игрой. Это было продолжение настроя советской школы»

Вячеслав Фетисов назвал Никиту Кучерова кудесником на льду.

Форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:7 ОТ) и преодолел отметку в 900 очков в лиге. 

«Кучеров – один из самых удивительных хоккеистов. Много кого знал за всю карьеру, когда был президентом ЦСКА, собрали мальчишек – Никиту Гусева, Никиту Кучерова, многих других будущих чемпионов.

Кучеров был маленький, ни под какие стандарты не подходил, но в «Красной Армии» творил такие дела, завораживал своей игрой. Это для нас было продолжение настроя советской хоккейной школы.

У нас тогда было желание не стать клубом-олигархом, а воспитывать свою команду. Но сменилось руководство, появились деньги, сменились принципы.

Мало кто думал, что в НХЛ такая карьера у него сложится, но он – помимо того, что кудесник на льду, – парень с характером», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, экс-защитник клубов НХЛ Вячеслав Фетисов.

У Кучерова уже 900 очков в НХЛ! Устроил перестрелку с русскими из «Коламбуса»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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